İstanbul taksileri, Darüşşafaka için yollarda

17 Mayıs 2019

Günde 2 milyon yolcu taşıyan İstanbul taksileri, bu defa babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın düzenlediği sınava farkındalık yaratmak için yollara çıktı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu’nun talimatı ile Darüşafaka’nın sınav broşürleri 3 binin üzerinde taksiye dağıtıldı. Şoförlerin de müşterilerini bilgilendirdiği sınav ile ilgili İTEO Başkanı Aksu, “Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, binlerce çocuğun hayatını değiştiriyor, değiştirmeye devam ediyor. Bizim de bu güzel hikayelere biraz katkımız olur ise ne mutlu bize.” açıklamasında bulundu.

Halen başvuru yapılabilen 26 Mayıs’ta gerçekleşecek sınav Türkiye’nin toplam 24 ilinde gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul ediliyor; söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.