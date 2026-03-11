İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı! Kuraya katılacaklar isim listesi yayımlandı? İstanbul kura çekimi ne zaman?

Haftalardır İstanbul TOKİ başvuru sonuçları bekleniyordu. TOKİ yaptığı duyuru ile şehit kategorisi kura listesi, engelli kategorisi kura listesi, emekli kategorisi kura listesi, genç kategorisi kura listesi, üç Cocuk ve üzeri kategorisi kura listesi ve diğer kategorisi kura listesini yayımladı.

Bu duyuruyu görenler hemen ismini kontrol etmeye çalıştı. Listede isimlerini görenler büyük bir sevinç yaşarken kura tarihi öğrenilmeye çalışılıyor. Yoğun şekilde "İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusu geliyor.

İstanbul kura çekimi ne zaman?

İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı fakat kura çekimi tarihi henüz paylaşılmadı. Kura töreninin önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren başlaması bekleniyor.

Başvurusu kabul edilenlerin isim listesi için tıklayınız