İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı! Kuraya katılacaklar isim listesi yayımlandı? İstanbul kura çekimi ne zaman?
İstanbul TOKİ başvuru sonuçları niteliğinde olan kuraya katılacakların isim listesi yayımlandı. Yüz binler büyük bir sevinç yaşarken şimdi sırada kura çekimi var. Vatandaşlar ivedilikle tören tarihinin açıklanmasını isterken tekrar tekrar "İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Haftalardır İstanbul TOKİ başvuru sonuçları bekleniyordu. TOKİ yaptığı duyuru ile şehit kategorisi kura listesi, engelli kategorisi kura listesi, emekli kategorisi kura listesi, genç kategorisi kura listesi, üç Cocuk ve üzeri kategorisi kura listesi ve diğer kategorisi kura listesini yayımladı.
Bu duyuruyu görenler hemen ismini kontrol etmeye çalıştı. Listede isimlerini görenler büyük bir sevinç yaşarken kura tarihi öğrenilmeye çalışılıyor. Yoğun şekilde "İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusu geliyor.
İstanbul kura çekimi ne zaman?
İstanbul TOKİ başvuru sonuçları açıklandı fakat kura çekimi tarihi henüz paylaşılmadı. Kura töreninin önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren başlaması bekleniyor.