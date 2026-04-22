İstanbul TOKİ kura çekimi hangi gün, ne zaman?

İstanbul'da TOKİ aracılığı ile 100 bin konut inşa edilecek. Asrın projesinde kura çekimi sırası İstanbul'da... Heyecan tarih yaklaştıkça katbekat artıyor. Konu ile ilgili kafa karışıklığı yaşayanlar "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kura çekimi tarihini 25 Nisan 2026 olarak belirlendiğini açıklamıştı. Cuma günü 100 bin konutun hak sahipleri belli olacak.

İstanbul TOKİ 100 bin konut ev fiyatları ve ödeme koşulları

1+1 55 metrekare daireler için aylık taksit 7.313 TL olarak belirlenirken, 195.000 TL peşinat isteniyor. 2+1 65 metrekare dairelerde ise aylık ödeme 9.188 TL, peşinat tutarı 245.000 TL seviyesinde yer alıyor. Daha geniş olan 2+1 80 metrekare dairelerde aylık taksit 11.063 TL olurken, peşinat 295.000 TL olarak açıklandı.

Projede ödeme koşulları %10 peşinat ve 240 ay vade ile sunuluyor. Ayrıca başlangıç taksit tutarının her 6 ayda bir, memur maaş artış oranına göre güncelleneceği belirtiliyor.