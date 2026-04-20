İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İstanbul’da ev sahibi olma hayali kuran yüz binlerce kişi kura çekimine kilitlendi... TOKİ’nin 100 bin konut projesi kapsamında yapılacak çekiliş için geri sayım sürerken, başvuru yapan vatandaşlar sürecin detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Haftanın ilk gününde "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu revaçta...

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'deki törende İstanbul 100 bin konut kura çekimi için 25 Nisan 2026 tarihini verdi. Cumhyurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılacak.

İstanbul TOKİ 100 bin konut ev fiyatları ve ödeme koşulları

1+1 55 metrekare daireler için aylık taksit 7.313 TL olarak belirlenirken, 195.000 TL peşinat isteniyor. 2+1 65 metrekare dairelerde ise aylık ödeme 9.188 TL, peşinat tutarı 245.000 TL seviyesinde yer alıyor. Daha geniş olan 2+1 80 metrekare dairelerde aylık taksit 11.063 TL olurken, peşinat 295.000 TL olarak açıklandı.

Projede ödeme koşulları %10 peşinat ve 240 ay vade ile sunuluyor. Ayrıca başlangıç taksit tutarının her 6 ayda bir, memur maaş artış oranına göre güncelleneceği belirtiliyor.