İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul kura töreni tarihi açıklandı mı?
İstanbulluların gözü kulağı TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında... Tören tarihi açıklanamayan tek il İstanbul olurken 100 bin konut için başvuru yapanlar şimdi "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" diye soruyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimlerinde sona gelindi. Bu hafta Ankara'da kura töreni gerçekleşti ve geriye İzmir, Hatay, Muğla ve İstanbul kaldı. İzmir, Hatay, Muğla'nın çekiliş tarihi açıklanırken İstanbul henüz belli olmadı. Bu nedenle her gün ve artarak devam eden soru "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" oluyor.
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
İstanbul Kura çekimi için net tarihler paylaşılmadı. Birkaç etaptan oluşması beklenen törenlerin 10-13 Mart tarihleri arasında gerçeklemesi öngörülüyor.
TOKİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Öte yandan başvuru sonuçları niteliğinde olan kabul edilenlerin isim listesi de henüz yayımlanmadı.