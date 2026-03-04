İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul kura töreni tarihi açıklandı mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimlerinde sona gelindi. Bu hafta Ankara'da kura töreni gerçekleşti ve geriye İzmir, Hatay, Muğla ve İstanbul kaldı. İzmir, Hatay, Muğla'nın çekiliş tarihi açıklanırken İstanbul henüz belli olmadı. Bu nedenle her gün ve artarak devam eden soru "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" oluyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

İstanbul Kura çekimi için net tarihler paylaşılmadı. Birkaç etaptan oluşması beklenen törenlerin 10-13 Mart tarihleri arasında gerçeklemesi öngörülüyor.

Öte yandan başvuru sonuçları niteliğinde olan kabul edilenlerin isim listesi de henüz yayımlanmadı.