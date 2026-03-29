İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? İstanbul kura ne zaman?

Asrın Projesi'nde kura yapılmayan tek il İstanbul kaldı. İstanbul'da yaşayan halk tören tarihini öğrenmeye çalışıyor. Her gün duyuru gelip gelmediği kontrol edilmek istenirken "İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu" sorusu peş peşe geliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekimi için bayramdan sonrayı işaret etmişti. Geçen hafta bir açıklama gelmezken gözler yeni haftaya evrilmiş durumda...

1+1 55 metrekare daireler için aylık taksit 7.313 TL olarak belirlenirken, 195.000 TL peşinat isteniyor. 2+1 65 metrekare dairelerde ise aylık ödeme 9.188 TL, peşinat tutarı 245.000 TL seviyesinde yer alıyor. Daha geniş olan 2+1 80 metrekare dairelerde aylık taksit 11.063 TL olurken, peşinat 295.000 TL olarak açıklandı.

Projede ödeme koşulları %10 peşinat ve 240 ay vade ile sunuluyor. Ayrıca başlangıç taksit tutarının her 6 ayda bir, memur maaş artış oranına göre güncelleneceği belirtiliyor.