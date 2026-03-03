İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu, ne zaman? İsim listesi açıklandı mı?

İstanbul 100 bin konut TOKİ kura çekimi için sabırsızlık artıyor. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi sitesi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol ediliyor. Bir bilgiye ulaşmaya çalışanlar "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna başvuruyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

İstanbul Kura çekimi için net tarihler paylaşılmadı. Birkaç etaptan oluşması beklenen törenlerin 9-13 Mart tarihleri arasında gerçeklemesi öngörülüyor.

TOKİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan başvuru sonuçları niteliğinde olan kabul edilenlerin isim listesi de henüz yayımlanmadı.