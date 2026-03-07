İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul isim listesi açıklandı mı?

Yüzyılın Projesi'nde kura çekimi için artık sona gelindi. Pazartesi günü Muğla için kura töreni düzenlenecek ve İstanbul için bekleyiş başlayacak. İstanbullular tören için nefeslerini tutmuş durumda... Tarih bilgisine ulaşmaya çalışanlar "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ'den ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kura tarihi için duyuru yapılmadı. Birkaç etaptan oluşması beklenen törenlerin 10-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan başvuru sonuçları niteliğinde olan kabul edilenlerin isim listesi de henüz yayımlanmadı.