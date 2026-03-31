İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi duyuruldu mu, ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde son il İstanbul... 100 bin konutun hak sahipleri yapılacak törenle belli olacak. Heyecan ve sabırsızlık gitgide artarken bir duyuru bekleniyor. Her gün artarak devam eden soru "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" oluyor.

31 Mart 2026 Salı günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi paylaşılmadı. Nisan'ın ilk haftası tören tarihinin belli olması bekleniyor.

İstanbul TOKİ 100 bin konut ev fiyatları ve ödeme koşulları

1+1 55 metrekare daireler için aylık taksit 7.313 TL olarak belirlenirken, 195.000 TL peşinat isteniyor. 2+1 65 metrekare dairelerde ise aylık ödeme 9.188 TL, peşinat tutarı 245.000 TL seviyesinde yer alıyor. Daha geniş olan 2+1 80 metrekare dairelerde aylık taksit 11.063 TL olurken, peşinat 295.000 TL olarak açıklandı.

Projede ödeme koşulları %10 peşinat ve 240 ay vade ile sunuluyor. Ayrıca başlangıç taksit tutarının her 6 ayda bir, memur maaş artış oranına göre güncelleneceği belirtiliyor.