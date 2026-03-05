İstanbul TOKİ kura takvimi belli oldu mu? İstanbul kura çekimi ne zaman, isim listesi yayımlandı mı?
İstanbul TOKİ kura çekimi için nefesler tutuldu. Yüz binler TOKİ'den gelecek duyuruya kilitlenmiş durumda... Vatandaşlar her gün konu hakkında bilgi almaya çalışıyor. Tarih bilgisine ulaşmak isteyenler "İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Yüzyılın Projesi'nde sona doğru gelindi. Takvimi açıklanmayan tek il İstanbul kaldı. Birkaç etaptan oluşması beklenen kuraların tarihleri netleşmezken vatandaşlar "İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
İstanbul Kura çekimi için net tarihler paylaşılmadı. Birkaç etaptan oluşması beklenen törenlerin 10-13 Mart tarihleri arasında gerçeklemesi öngörülüyor.
Öte yandan başvuru sonuçları niteliğinde olan kabul edilenlerin isim listesi de henüz yayımlanmadı.