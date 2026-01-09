İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı? İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İsim listesi belli oldu mu?

Yüzyılın Projesi, TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasına milyonlarca kişi başvuru yaptı. Her gün belirlenen illerde kura çekilişi yapılıyor. İstanbul için duyuru beklenirken başvuru yapanlar "İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak" diye soruyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul için kura takviminin 9-12 Mart tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?

Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.