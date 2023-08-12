İstanbul trafiği için 'Park Et, Devam Et' projesi

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın “İstanbul Geneli Park Et Devam Et Sistemi” uygulaması, bugün itibariyle başladı.

Trafik yoğunluğunu ve özel araç kullanımını azaltıp toplu taşımayı teşvik etmeyi amaçlayan projenin ilk uygulaması, Tarihi Yarımada’da yapılacak.

Bu kapsamda, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki İSPARK otoparkından Tarihi Yarımada’nın merkezine ring otobüs hattı (PD1) hizmet verecek.

Son durak Kapalıçarşı

Hat üzerinde Yenikapı, Laleli, Nişanca, Beyazıt-Kapalıçarşı durakları bulunuyor.

Bölgeye ulaşmak isteyen esnaf ve ticari işletmelerin müşterileri başta olmak üzere Beyazıt-Kapalıçarşı bölgesine araçla gitmek isteyen herkes için alternatif bir ulaşım imkanı sağlanıyor.

Otopark ücretini İstanbulkart'la ödeyen araç sahipleri, PD1 ring hattından ücretsiz yararlanacak.