İstanbul trafiğini rahatlatacak: 35 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek

İstanbul’da Maslak ve Levent gibi kent içi trafiğin en yoğun olduğu noktaları, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlamayı amaçlayan tünel projesi için tören düzenlendi.

35 dakikalık süre 5 dakikaya düşecek

İstanbul’da kent içi trafiği rahatlatması hedeflenen Sarıyer-Kilyos Tüneli’nde çalışmalar hızla sürüyor. Maslak ve Levent’i Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlayacak proje, tamamlandığında Kilyos-Sarıyer arasındaki ulaşım süresini 35 dakikadan 5 dakikaya düşürerek bölgeye önemli zaman kazancı sağlayacak.

Toplam çift tüp uzunluğu 13 bin 715 metre olan tünelin inşaatının hızla tamamlanabilmesi amacıyla Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile Tünel Açma Makinesi (TBM) teknolojilerinin aynı anda kullanıldığı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şantiyede şu anda 180 makine ve ekipman ile 879 personelin görev yaptığını, Sarıyer-Kilyos tünel çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Toplamda 4 şeritten oluşacak

Mayıs 2022’de yapımına başlanan proje, yedi kilometre uzunluğunda, ikisi gidiş ikisi geliş olmak üzere dört şeritli ve çift tüplü olarak inşa ediliyor. Bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğun 8,2 kilometreye ulaşacağı kaydedildi.

Tünelin tamamlanmasıyla birlikte Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya mahallelerinde yaşayanların İstanbul’un merkezi bölgelerine daha hızlı ve kolay ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

Otoyolda TBM kullanılacak

Projenin hizmete girmesiyle Kilyos ile Sarıyer arasındaki 35 dakikalık yolculuk süresinin yaklaşık 5 dakikaya düşmesi öngörülüyor.

Uraloğlu, projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Bu proje, karayolu tünellerinde Tünel Açma Makinesi’nin (TBM) ilk ve tek uygulandığı önemli bir adım olmakla birlikte; karayolcularımız 13,65 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü TBM’sini kullanarak büyük bir başarıya da imza attılar" ifadelerini kullandı.