İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını sildi
İstanbul Üniversitesi, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını, usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle iptal etmişti. Alınan bir son dakika haberine göre üniversitenin veri tabanından İmamoğlu'nun mezuniyet bilgileri tamamen silinirken, E-Devlet sistemi üzerinden yapılacak sorgulamalarda artık sadece lise mezunu olarak görüneceği belirtildi.
İstanbul Üniversitesi, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle iptal etti.
Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre; İstanbul Üniversitesi, diploma bilgisini veri tabanından da tamamen sildi. Bu karar doğrultusunda İmamoğlu, E-Devlet üzerinden yapılacak mezuniyet sorgularında artık sadece lise mezunu olarak görünecek.
Üniversite, 18 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 28 kişinin yatay geçiş kararlarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geçersiz olduğuna hükmetmişti.