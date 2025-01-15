İstanbul Valiliği açıkladı: 34 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ocak Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavileri normal servislerde sürmektedir." denildi.

1 Ocak'tan bu yana 34 can kaybı

İstanbul'da 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımını nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, belediye ve tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4’ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir.''

Kentte 1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulduğu aktarılan açıklamada, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatıldığı, işletme yetkilileri hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulduğu vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır." denildi.