İstanbul Valiliği açıkladı! Fırtına sonrası 193 acil ihbar ulaştı

İstanbul Valiliği, kentte dün etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından yaşanan olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı. Valilik, cumartesi günü boyunca ve akşam saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkili olduğunu, İstanbul genelinde ortalama 30 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 193 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 23'ü çatı uçması, 28'i ağaç devrilmesi, 80'i su baskını, 43'ü tehlike oluşturan parça, 18'i hasar gören araç ve 1'i bina hasarıyla ilgili oldu. Valilik, ilgili birimlerin ihbarlara kısa sürede müdahale ettiğini ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirildiğini belirtti.

Ulaşımda aksamalar yaşandı

Olumsuz hava şartları hava ve deniz ulaşımını da etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada, yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bazı uçuş seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca BUDO ve Şehir Hatları hatlarında 15 vapur seferinin iptal edildiği bildirildi.

Buna karşılık, İDO seferlerinin planlandığı şekilde sürdüğü, İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiğinin ise çift yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.