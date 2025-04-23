İstanbul Valiliği açıkladı! 'Herhangi bir yıkım ihbarı yok'

İstanbul Valiliği, kentte meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Valilik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki #deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.

An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz.”