İstanbul Valiliği: Bir haftada 17 bin 116 göçmen yakalandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son bir haftada güvenlik güçlerince kent genelinde yakalanan 17 bin 116 düzensiz göçmenin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları kapsamında işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanından bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır."