İstanbul Valiliği, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde bazı metro hatlarının kapalı olacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 15.00 itibarıyla Taksim Metro istasyonu, Şişhane metro istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapalı olacak.

Araçlar Taksim istasyonunda durmayacak

Metro İstanbul konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."