İstanbul Valiliği duyurdu: İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul Valiliği, 29 Mart Cumartesi günü Maltepe’de gerçekleşecek miting nedeniyle kentte trafik düzenlemelerine gidileceğini açıkladı. Sabah saat 07.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak ve önlemler mitingin sona ermesine kadar devam edecek.

Kapatılacak yollar

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu): Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan bölüm ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

İstanbul Valiliği, sürücülerin alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi’ni kullanmalarını önerdi.

Miting nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, trafik yoğunluğunun artabileceği uyarısında bulunuldu. Vatandaşların toplu taşıma kullanmaları tavsiye ediliyor.