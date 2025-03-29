İstanbul Valiliği duyurdu: İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatılacak!
İstanbul Valiliği, 29 Mart 2025 Cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Saat 07.00’den itibaren alınacak tedbirler kapsamında Turgut Özal Bulvarı ve bağlantılı sokaklar araç trafiğine kapalı olacak. Alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu ve Bağdat Caddesi öneriliyor.
İstanbul Valiliği, 29 Mart Cumartesi günü Maltepe’de gerçekleşecek miting nedeniyle kentte trafik düzenlemelerine gidileceğini açıkladı. Sabah saat 07.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak ve önlemler mitingin sona ermesine kadar devam edecek.
Kapatılacak yollar
Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu): Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan bölüm ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.
İstanbul Valiliği, sürücülerin alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi’ni kullanmalarını önerdi.
Miting nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, trafik yoğunluğunun artabileceği uyarısında bulunuldu. Vatandaşların toplu taşıma kullanmaları tavsiye ediliyor.