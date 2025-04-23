İstanbul Valiliği duyurdu: O yerler gece boyunca açık olacak!

İstanbul Valiliği, kentte meydana gelen depremler nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin açık olacağını duyurdu.

Okul lavaboları da kullanılabilecek

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz #deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."