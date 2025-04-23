İstanbul Valiliği duyurdu: O yerler gece boyunca açık olacak!
İstanbıul Valiliği, deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin açık olacağını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca, okulların lavabolarının da vatandaşın kullanımına açık olacağı kaydedildi.
İstanbul Valiliği, kentte meydana gelen depremler nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin açık olacağını duyurdu.
Okul lavaboları da kullanılabilecek
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz #deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.
Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.
Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."
Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz #deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 23, 2025
Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.
Kızılay ve…