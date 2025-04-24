İstanbul Valiliği harekete geçti! İki ilçede koordinasyon toplantısı

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri ve Büyükçekmece’de kriz toplantıları düzenlendi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçe Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, depremin etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülen çalışmalar gözden geçirildi ve ilçe kriz merkezinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alındı.

Yürütülen çalışmalar değerlendirildi

Vali Gül, Silivri’deki incelemelerinin ardından Büyükçekmece’ye geçerek burada da İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gül, Büyükçekmece'deki kriz yönetimi hakkında yetkililerden bilgi aldı ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.