İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtılmasına ilişkin ilgili kurumlara genelge gönderdi

Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen genelge, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve ilgili kurumlara iletildi.

Genelgede, hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarınca yapılan yardımların bazı dağıtımlarda yardım alan kişileri teşhir edici görüntülere dönüştüğü, bunun kişilik haklarına zarar verdiği ve yardımların amacına uygunluğunu engellediği vurgulandı.

Yardımlar komisyonlar aracılığıyla yapılacak

Yeni düzenlemeye göre yardımların kaymakamlıklarca değerlendirileceği, öğrencilere yapılacak yardımların ise İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacağı, takip ve denetimlerinin sağlanacağı belirtildi. Yardımların doğrudan öğrencilere verilmesi yasaklanırken, okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan 7 kişilik komisyon üzerinden dağıtım yapılacağı kaydedildi.

Teslim sırasında fotoğraf ve video çekimleri yalnızca okul idaresi ve komisyon üyeleriyle sınırlı olacak, öğrencilere yer verilmeyecek. Kırtasiye ve gıda yardımları okul idaresi aracılığıyla öğrencilere ulaştırılacak, kıyafet, ayakkabı, tablet ve bilgisayar gibi yardımlar ise aile bağlarının korunması amacıyla doğrudan velilere teslim edilecek.

Sosyal hizmet kuruluşlarında görüntü yasağı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinler ile diğer vatandaşlara yapılacak yardımlarda da fotoğraf ve video çekimi yapılmayacak.

Genelgede, uygulamanın kaymakamlar ve sorumlu amirler tarafından titizlikle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi istendi.