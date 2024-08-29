İstanbul Valiliği metrobüs faciasında son durumu açıkladı: 1 can kaybı, 38 yaralı

İstanbul'da mesainin ilk saatlerinde metrobüs kazası meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama: 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Ağustos Perşembe günü saat 08.48'de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme Dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Metrobüslerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından bir süre sonra seferler her iki yönde de yeniden başladı. Belediye ekiplerinin olay yerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Metrobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada, iki metrobüsün karıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün, karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği görülüyor.