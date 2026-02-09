İstanbul Valiliği saat vererek uyardı! 6-8 kuvvetinde fırtına Marmara'yı vuracak
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülürken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Yetkililer, özellikle açık alanlarda ve deniz ulaşımında yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğine işaret etti.