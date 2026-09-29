İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. İstanbul Valiliği, yağışların gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olacağını duyurdu. Kentte rüzgarın hızının yüksek kesimlerde saatte 80 kilometreye ulaşması beklenirken; sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksama riskine karşı uyarı yapıldı.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerinin ardından kent için sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Bugün yerel olarak görülecek yağışların, 30 Eylül Çarşamba günü Anadolu Yakası'nın doğusunda kuvvetlenmesi bekleniyor.
Yağış gece saatlerinde kuvvetlenecek
Tahminlere göre İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışların bu gece ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak çarşamba öğle saatlerine kadar Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın hızı 80 kilometreye ulaşabilir
Çarşamba günü yağışa kuvvetli rüzgar da eşlik edecek. Sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Valilik; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların yanı sıra çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 29, 2026
⛈️ İlimizde havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın (30.09.2026, Çarşamba) ise bu gece ilk saatlerden başlayarak… pic.twitter.com/rPM415J8Qr