İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat

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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerinin ardından kent için sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Bugün yerel olarak görülecek yağışların, 30 Eylül Çarşamba günü Anadolu Yakası'nın doğusunda kuvvetlenmesi bekleniyor.

Yağış gece saatlerinde kuvvetlenecek

Tahminlere göre İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların bu gece ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak çarşamba öğle saatlerine kadar Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın hızı 80 kilometreye ulaşabilir

Çarşamba günü yağışa kuvvetli rüzgar da eşlik edecek. Sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Valilik; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların yanı sıra çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.