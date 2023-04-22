İstanbul Valiliğinden AK Parti saldırısıyla ilgili açıklama

Dün akşam 22.20 sıralarında Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbarın ardından güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki iki şahıstan birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya 5 el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde 5 adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır."