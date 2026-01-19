İstanbul Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, olumsuz hava koşullarına bağlı yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da pazartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olması, gün içinde aralıklı karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

Yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 4 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Salı günü hava durumu

20 Ocak Salı günü için yapılan tahminlerde, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, sabahın ilk saatlerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülebileceği belirtildi.

Günün en düşük sıcaklığının 3 derece, en yüksek sıcaklığının ise 7 derece olması bekleniyor.

Rüzgar ve buzlanma uyarısı

Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrettiği, çarşamba gününden itibaren ise kademeli bir artışın beklendiği ifade edildi.

Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30-60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin beklendiğine dikkat çekilirken, il genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı özellikle sürücüler başta olmak üzere vatandaşların tedbirli olması istendi.