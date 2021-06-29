İstanbul Valiliği'nden Cihan Ekşioğlu açıklaması

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu’na koruma ekibi verildiğini iddia etti.

İstanbul Valiliği, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ekşioğlu'nun koruma talebiyle valiliğe başvurduğunu, bu çerçevede de 2016 yılında bir personel ile yakın koruma verildiği bildirildi. 2018 yılında İl Koruma Komisyonu kararı ile yakın koruma tedbirinin kaldırıldığı ancak, Ekşioğlu'nun tedbir kararının kaldırılmasına yönelik itirazı üzerine yakın koruma tedbirine bir süre daha devam edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu tedbirin de 2019'da kaldırıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında C.E. isimli şahsa ekip koruması verildiği yönündeki iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı duyulmuştur.

Arşiv kayıtlarının incelenmesi neticesinde; C.E. isimli şahsın 07.11.2016 tarihinde koruma talebiyle Valiliğimize müracaatta bulunduğu, 14.12.2016 tarihinde (1) personel ile yakın koruma verildiği, 14.02.2017 tarihli İl Koruma Komisyonunda koruma kararının devamının uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

22.02.2018 tarihinde alınan İl Koruma Komisyonu kararı ile yakın koruma tedbirinin kaldırıldığı, şahsın tedbir kararının kaldırılmasına yönelik 26.03.2018 tarihli itirazı üzerine yakın koruma tedbirine bir süre daha devam edilmiş, ancak bahse konu tedbir 31.01.2019 tarihinde İl Koruma Komisyonunda alınan karar gereği kaldırılmıştır.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Sedat Peker, valiliğin açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul Valiliği’nin 'Cihan Ekşioğlu için polis koruma kararı var. Tahsisli plakası var, ancak 2019’da sonlandırıldı' açıklamasını saygı ile karşılıyorum ancak bir yanlışlık olduğunu belirtmek istiyorum. Bu kişinin yanında koruma polisleri 15 gün öncesine kadar hala vardı. Bunu bütün herkes bilmekte. Amacım sayın valilik makamını yalancı çıkarmak değil, ancak bu gerçeği tarihe not düşmektir."

Paramount Otel'e tankla girdiği öne sürülen Cihan Ekşioğlu'na birçok suçlama yönelten Peker, Ekşioğlu'nun "FETÖ Borsası'nı icat eden" kişi olduğunu iddia etmişti.