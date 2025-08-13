İstanbul Valiliği’nden fırtına uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde rüzgâr hızının yer yer 80 km/saat’e ulaşabileceğini açıkladı. Kuvvetli rüzgâr ve fırtına perşembe gecesine kadar etkisini sürdürecek.

Yapılan açıklamaya göre, halihazırda etkili olan rüzgârın 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre, yer yer 60-80 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Valilik, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.