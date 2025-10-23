İstanbul Valiliği’nden hanutçulukla mücadele genelgesi

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, turistlerin huzuru ve şehir imajının korunması amacıyla, yüksek sesli, ısrarcı veya fiziksel temas içeren müşteri çekme yöntemlerinden kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Valilik, ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün, üçüncü ihlalde ise 10 gün faaliyetten men cezası uygulanacağını bildirdi. Denetimlerin, belediyeler ve emniyet birimlerince düzenli olarak sürdürüleceği, ayrıca denetimlerde yaka kamerası ve drone kullanılacağı açıklandı.

Kamera sistemi zorunlu hale getirildi

Genelgeye göre iş yerlerinin dışarıyı görecek şekilde sesli ve görüntülü kamera sistemi bulundurması zorunlu hale getirildi. İşletmelerin, sadece “hoş geldiniz” diyerek müşteri davetinde bulunabileceği, bunun dışındaki her türlü fiziksel temas, yüksek sesli çağrı veya yol kesmenin yasak olduğu belirtildi.

İstanbul Valisi, söz konusu düzenlemenin hem turist güvenliği hem de esnafın itibarının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.