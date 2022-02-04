İstanbul Valiliğinden İSBAK hakkında soruşturma

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki, İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK A.Ş.) hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan duyuruda, "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce; İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki (2) farklı AVM’ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle; 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan “İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…” hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Hukuken izin alınması gerekmiyor"

ANKA'da yer alan habere göre ise, polis, dün gece Akasya'daki iki kiosku kaldırdı. Ancak İstanbul Vakfı'nın Dernekler Masası'na bağlı olduğu, bu nedenle yardım toplaması için önceden izin almasına gerek olmadığı belirtildi. Özel mülklere konan kioskların ‘yardım kutusu’ gibi düşünülmesi gerektiği, bu nedenle hukuken izin alınması gerekmediği kaydedildi. Buna rağmen valiliğin bu açıklaması üzerine izin başvurusu yapıldığı öğrenildi.

İmamoğlu duyurmuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, ihtiyacı olan kız öğrencilere eğitim bursu verilmesiyle ilgili yardım kampanyasını "Kimseyi geride bırakmamak ve alan elin veren eli görmediği iyilik hareketi" sözleriyle duyurmuştu.