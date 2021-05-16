İstanbul Valiliğinden 'kademeli normalleşme' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada mega kentte 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak 'Kademeli Normalleşme Dönemi' tedbirlerini açıklandı.

17 günlük tam kapanma döneminden sonra kedemeli normalleşmeye geçişte ayrıntılar açıklandı.



İstanbul Valiliğince yapılan açıklamaya göre, kamuda çalışma saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacak. Kreşler ve ana okulları faaliyetlerine deöam edebilecek. STK, sendika, genel kurul toplantıları kısıtlaması 1 Haziran'a kadar uzatılacak.

İşte İstanbul Valiliğinin açıkladığı kademeli geçiş önlemleri:



