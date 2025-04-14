İstanbul Valiliği'nden öğretmen atamaları açıklaması

İstanbul’daki bazı öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi üzerine sosyal medyada yayılan “öğretmenler açığa alındı” ve “siyasi gerekçelerle görevden uzaklaştırıldılar” iddialarına İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi.

Valilik, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, hiçbir öğretmenin açığa alınmadığını ve yapılan işlemlerin mevcut yönetmelik çerçevesinde yürütülen rutin bir atama süreci olduğunu duyurdu.

Öğretmenlerin görev süreleri 2024'te 1 yıl uzatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sosyal medya mecralarında ve çeşitli medya organlarında İstanbul’daki bazı okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili “öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı” vb. ifadelerle asılsız yayınlar ve paylaşımlar yapılmaktadır.

Bu asılsız iddiaların, toplumumuzda oluşturabileceği kafa karışıklığının önüne geçmek için açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Bu kapsamda; İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına “Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği” 2020 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin görev süreleri sıfırlanarak yeniden başlamıştır. 2020 yılından itibaren 4 yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin görev süreleri 2024 yılında Bakanlığımızca 1 yıl daha uzatılmıştır."