İstanbul Valiliği’nden Şile ve Beykoz’a sel uyarısı

İstanbul Valiliği, Şile ve Beykoz için kuvvetli sağanak, sel ve su baskını uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçelerinde, Kocaeli geneli ile Sakarya’nın kuzeyinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

Açıklamada, “Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Jet akımı İstanbul’a ulaştı

Meteoroloji uzmanları, Karadeniz üzerinde etkili olan aşağı seviye jet akımının İstanbul’a ulaştığını belirtti. Jet akımının 48 saat boyunca etkisini sürdürmesi ve özellikle kentin kuzey ilçelerinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışlara yol açması bekleniyor.