İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığı son değerlendirmelere göre İstanbul için yağış uyarısında bulunarak sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından il genelinde gerçekleşecek yağışlar için uyarıda bulundu.
Valilik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;
Yarın (28.11.2025, Cuma) Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul ve çevresini etkilemesi beklenmektedir. Söz konusu sistemin, 28.11.2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayarak İstanbul il genelini etkisi altına alacağı tahmin edilmektedir.
29.11.2025 Cumartesi günü İstanbul genelinde gerçekleşecek yağışların; özellikle Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli olacağı öngörülmektedir. Yağışlı havanın 01.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine doğru ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havanın etkisiyle Cumartesi gününden itibaren 3 ila 5°C düşerek mevsim normalleri civarına gerilemesi beklenmektedir. Rüzgârın ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendirilmiştir.
⚠️Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;
Yarın (28.11.2025, Cuma) Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul ve çevresini etkilemesi beklenmektedir. Söz konusu sistemin, 28.11.2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'ndan başlayarak…