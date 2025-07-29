İstanbul Valiliği'nden yangın önlemi! Havai fişek, meşale ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul Valiliği, yaz aylarında artan orman yangınları riskine karşı yeni bir tedbir aldı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı 29 Temmuz ile 28 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandı.

Yasağa uymayanlara yasal işlem uygulanacak

Denetimlerin emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimleri tarafından aralıksız sürdürüleceği belirtilen açıklamada, yasağa uymayan kişi ve işletmelere yönelik yasal işlem uygulanacağı vurgulandı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında artış yaşanmaktadır. İstanbul Valiliği olarak yayınladığımız genelgeyle, hepimizi derinden sarsan orman yangınlarının önüne geçebilmek için ormanlık alanlara girişleri 23 Haziran – 15 Ekim tarihleri arasında yasaklamıştık. Bu tedbire ek olarak; İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz 2025'ten 28 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklanmıştır. İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır."