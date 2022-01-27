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İstanbul Valisi açıkladı: Motokurye yasağı kalkıyor

İstanbul Valisi Yerlikaya, motosiklet, scooter ve motokurye yasağının yarın saat 08.00’den itibaren sona ereceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışından dolayı alınan motorsiklet, scooter ve motokurye yasağı kararı ile ilgili açıklama yaptı.

 

Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Motorsiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yasağı yarın saat 08.00’den itibaren sona erecek. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 