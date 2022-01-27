İstanbul Valisi açıkladı: Motokurye yasağı kalkıyor
İstanbul Valisi Yerlikaya, motosiklet, scooter ve motokurye yasağının yarın saat 08.00’den itibaren sona ereceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışından dolayı alınan motorsiklet, scooter ve motokurye yasağı kararı ile ilgili açıklama yaptı.
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2022
Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR.
Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/V82dVxB9Eh
Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Motorsiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yasağı yarın saat 08.00’den itibaren sona erecek. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.