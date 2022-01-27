İstanbul Valisi açıkladı: Motokurye yasağı kalkıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışından dolayı alınan motorsiklet, scooter ve motokurye yasağı kararı ile ilgili açıklama yaptı.

Kıymetli İstanbullular;



Yarın (CUMA) saat 08.00’den itibaren



✅Motosiklet

✅Elektrikli scooter ve

✅Motokuryelerin🛴🛵



Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR.



Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/V82dVxB9Eh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2022

Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Motorsiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yasağı yarın saat 08.00’den itibaren sona erecek. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.