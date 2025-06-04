İstanbul Valisi Davut Gül: 5 ayda 39 milyar liralık suç geliri engellendi

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk beş ayına ilişkin emniyet verilerini Eyüpsultan’daki İl AFAD Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaştı.

Düzensiz göçle ilgili açıklamalarda bulunan Gül, “Mobil Göç Noktalarında sorguladığımız yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 64 arttı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı ise yüzde 18 azaldı. Düzensiz göçmen sayısında azalma devam ediyor. Bu mesele İstanbul'umuz için sorun olmaktan çıkıyor,” dedi.

Vali Gül, kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçta yüzde 9, mal varlığına karşı işlenen 9 suçta ise yaklaşık yüzde 27 azalma olduğunu açıkladı. Kapkaç, otodan ve motosikletten hırsızlık gibi olaylarda yüzde 50’nin üzerinde düşüş sağlandığını belirtti.

Ruhsatsız silahlarla mücadelede de önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Gül, bu yılın ilk beş ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının geçen yıla göre yüzde 21, tutuklanan kişi sayısının ise yüzde 100 arttığını söyledi.

Günübirlik kiralanan konutlara yönelik denetimlerde cezai işlem uygulanan konut sayısının geçen yıla göre 11 kat arttığını belirten Gül, eksikleri olan tesislerin kapatıldığını kaydetti.

Organize suç örgütlerine karşı mücadelede operasyon sayısının yüzde 41, çökertilen çete sayısının yüzde 37 arttığını vurgulayan Vali Gül, “39 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Suç çeteleri, şehir eşkıyaları güvenlik güçlerimizin elinden kaçamayacak” dedi.

Kaçakçılık operasyonlarında 2024'e kıyasla artış olduğunu, sahte ve kaçak alkolle mücadelede ele geçirilen miktarın 3 katına çıktığını, devletin 916 milyon liralık vergi kaybının önlendiğini açıkladı.

Uyuşturucuya karşı mücadelede operasyon sayısının yüzde 17 arttığını dile getiren Gül, “Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katına, kenevir miktarı ise 7 katına çıktı. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesiyle bilgilendirilen anne sayısı yüzde 200 arttı” dedi. NARVAS sistemiyle uyuşturucu satışının yapıldığı noktaların tespit edilip müdahale edildiğini vurguladı.

Siber suçlara karşı da yoğun mücadele yürütüldüğünü aktaran Gül, “Siber devriyelerimiz gece gündüz görev başında. Vatandaşlarımızı dijital ortamda da dikkatli olmaya çağırıyoruz” dedi.

Trafik kazalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Vali Gül, denetimlerin arttığını ve can kaybında azalma olduğunu belirtti. Usulsüz çakar kullanımının cezalarla birlikte hızla azaldığını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinde kamyon, çekici ve tankerlerin belli güzergâhlarda trafiğe çıkamayacağını hatırlatan Gül, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı.