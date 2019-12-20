İstanbul Valisi: Faytonlara at koşulması 3 ay durduruldu
İstanbul Valisi Yerlikaya, Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu. İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi. Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi." dedi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edilmesinin ardından 81 atın itlaf edildiği açıklanmıştı.
Kaynak: AA