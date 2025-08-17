İstanbul Valisi Gül: 19 yılda eğitim ve sağlık binaları için 5 milyar dolar harcandı

İstanbul Valisi Davut Gül, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde, aynı acıların tekrar yaşanmaması için eğitim ve sağlık binalarında son 19 yılda 5 milyar doları aşkın kaynak kullanıldığını, İstanbul'un depreme karşı daha güvenli ve dirençli hale getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde ortaya konulan vizyon doğrultusunda, İstanbul'un depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla 2006 yılında kurulan ve Valiliğimizin koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) aracılığıyla, 2000 yılı öncesinde inşa edilen tüm okullarımız deprem dayanıklılık testinden geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Riskli olduğu tespit edilen 1530 okulun tamamı ya yeniden inşa edilmiş ya da güçlendirilmiştir. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için sadece eğitim ve sağlık binalarında son 19 yılda 5 milyar doları aşkın kaynak kullanılmıştır. İstanbul'umuzun depreme karşı daha güvenli ve dirençli hale getirilmesi için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."