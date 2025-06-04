İstanbul Valisi Gül açıkladı: Kurban Bayramı'nda 25 bin personel görev yapacak

İstanbul Valisi Davut Gül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kent genelinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eyüpsultan’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen emniyet değerlendirme toplantısında konuşan Vali Gül, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmesi için kapsamlı tedbirler alındığını duyurdu.

Bayram boyunca 25 bin personel görev yapacak

Vali Gül, bayram boyunca kaza riskini en aza indirmek ve kentte güvenliği sağlamak amacıyla yoğun bir ekip görevlendirdiklerini belirtti. "Bu kapsamda bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik, 2 bin 784 motorize ekibimizle bütün personelimiz görev yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Trafik kontrolleri kent genelinde artırılırken, elektronik denetleme sistemlerinin ve radarların da aktif şekilde kullanılacağı bildirildi. Gül, sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunarak, "Bu vesileyle vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymaları, gidecekleri yere bir an önce varmak için hız yapmamaları, sevinç ve neşe günleri olan bayramları matem ve yasa dönüştürmemeleri en büyük arzumuz." dedi.

Cezalar iki katına çıkabilir

Bayramda yaşanabilecek çevre kirliliği ve düzensizliklere de değinen Vali Gül, kurban kesimlerinin yalnızca izin verilen alanlarda yapılması gerektiğini vurguladı. Belediyelerin bu noktaları ilan ettiğini, Tarım İl Müdürlüğü’nün de denetimlerini sürdürdüğünü hatırlattı. Gül, "Vatandaşlarımızdan ricamız, kurbanlarını usulüne uygun kesmeleri, atıklarını usulüne uygun şekilde bertaraf etmeleri, kurban vecibesini yerine getirirken çevreye, insanlara herhangi bir zarar vermemeleri" çağrısında bulundu.

Kurallara uymayan kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanacağı bilgisini paylaşan Gül, Marmara Denizi'ne atık dökülmesi gibi durumlarda cezaların iki katına çıkacağını söyledi.

Deniz ve ormanlarda güvenlik önlemleri artırıldı

Gül, yaz aylarında sıkça karşılaşılan boğulma vakalarına da dikkat çekerek, can kurtaran bulunmayan ve yasak bölgelerde denize girilmemesi gerektiğini belirtti. Özellikle çocukların güvenliği için ailelerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Bu çerçevede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı toplam 473 personelin; sahillerde, İstanbul Boğazı’nda ve kontrolsüz yüzme bölgelerinde görev yapacağını açıkladı.

Öte yandan, orman yangınlarına karşı da önlemler alındı. Gül, "Piknik ve mesire alanları dışında ormanlara kontrolsüz girmek, piknik yapmak yasaktır" diyerek, denetimlerin artırılacağını söyledi. Mangal ve ateşli pikniklerin ormanlık alanlara ciddi risk oluşturduğunu hatırlattı.

Vali Gül, "İnşallah, kaymakamlarımız, güvenlik amirlerimizle birlikte aldığımız tüm bu tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramı da İstanbul'umuz, huzur ve güven içerisinde geçirecek" şeklinde konuştu.