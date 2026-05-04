İstanbul Valisi Gül açıkladı: Sahipsiz hayvanların yüzde 46'sı toplandı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Gül, kentte sahipsiz hayvanların yüzde 46’sının toplandığını açıkladı.

"Toplanması zorunluluk"

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Gül, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

Aşırı yaklaşımların çözüm olmayacağını ifade eden Gül, "Ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir, sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul'da sahipsiz hayvanların yüzde 46'sı toplanmıştır, kalanların tamamı da toplanacaktır" dedi.

"Can güvenliği öncelik"

Sokaklarda sahipsiz hayvan bırakılmayacağını vurgulayan Gül, uygulamanın çerçevesine ilişkin de bilgi verdi.

Açıklamasında, "Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Belediyelere uyarı

Sürecin yürütülmesinde belediyelerin sorumluluğuna dikkat çeken Gül, "Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir. Kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.