İstanbul Valisi Gül: Çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı

İstanbul Valisi Davut Gül, bu yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı.

İstanbul Valiliği’nde düzenlenen basın toplantısında, Vali Davut Gül’e Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.

Vali Gül, kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,4’e yükseldiğini açıklayarak, “Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 23,5’lik azalma söz konusu. Kapkaç, yankesicilik, otodan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı neredeyse yarı yarıya düştü. Bu tablo bize şunu söylüyor: İstanbul’un bugünü dünden daha huzurlu” dedi.

Organize suç çetelerine karşı etkin mücadele

Gül, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda önemli bir artış yaşandığını vurgulayan Gül,

“Yılın ilk 9 ayında operasyon sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 27 arttı. Bin 341 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. 296 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu” ifadesini kullandı.

Vali Gül, bu operasyonlar sayesinde kurşunlama olaylarının yüzde 46 azaldığını, hiçbir suç yapısının devletten güçlü olmadığını ifade etti.

Ruhsatsız silah ve uyuşturucuda kararlı takip

İstanbul genelinde ruhsatsız silah yakalama oranının yüzde 21 arttığını, tutuklanan kişi sayısının ise yüzde 140 yükseldiğini belirten Gül, “Silahla işlenen suçların büyük kısmında bu silahlar kullanılıyor. Ruhsatsız silah taşıyanlar şunu bilsin; bu bir suçtur ve cezası vardır” dedi.

Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonların da geçen yıla göre yüzde 15 arttığını belirten Gül, ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının iki, kenevirin ise üç katına çıkarak 25 bin 667 köke ulaştığını bildirdi.

Siber suçlarda farkındalık çağrısı

Siber güvenlik operasyonlarının terör propagandası, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk istismarı ve bilişim dolandırıcılığı alanlarında aralıksız sürdüğünü kaydeden Gül, vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:

“Kendini polis, savcı, asker olarak tanıtan, sizden para ya da kişisel bilgi isteyen kimseye itibar etmeyin. Şüphelendiğiniz durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin.”

Trafik kazalarında can kaybı yüzde 30 azaldı

Trafik güvenliği kapsamında yürütülen denetimlerin etkili olduğunu vurgulayan Gül, “Bu yılın ilk 9 ayında ölümlü kaza sayısı yüzde 24, can kaybı yüzde 30 azaldı. Yaya can kaybı yüzde 17, motosiklet kazalarındaki can kaybı ise yüzde 18 düştü” ifadelerini kullandı.



Orman Yangınlarında 218 Hektar Alan Zarar Gördü

Yaz döneminde yüksek sıcaklık ve kuraklığın etkili olduğunu belirten Gül, İstanbul’da 85 orman yangını meydana geldiğini ve 218 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.