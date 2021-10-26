İstanbul Valisi Yerlikaya: 3. doz aşılarda da bir ve ikinci dozdaki oranlarımızı yakalayalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaklaşık bir yıl önce Zeytinburnu'nda hizmete açılan Maltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılış töreninde, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Merkezin sosyal çevresiyle uyumlu şekilde inşa edildiğini belirten Yerlikaya, aile sağlığı merkezlerinin temel koruyucu hekimlik hizmeti veren, aşılamayla ilgili tüm süreçleri takip eden, COVID-19 sürecinde de vatandaşla yüz yüze gelen ilk temas noktası olduğunu söyledi.

İstanbul'daki sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaşan ve değerlendirmede bulunan Yerlikaya, "İstanbul'daki 47 bin yatak sayımız, 7 bine yakın yoğun yatak gücümüz, bütün bunlarla beraber bizimle yaşayan, hayatı paylaştığımız yabancı misafir ve dostlarla birlikte 17 milyona yakın bir nüfus... Dile kolay 145 dünya ülke nüfusundan daha fazla nüfusa sahip bir metropolden bahsediyoruz, İstanbul'dan bahsediyoruz. Bu bilmediğimiz, dünyayla beraber tecrübe ederek öğrendiğimiz ve aşıyla beraber de artık 'sana karşı güçlüyüz' dediğimiz bu COVID-19 musibetine karşı hiçbir vatandaşımızdan bir kuruş para almadan bu noktaya geldik. Dünyada bizim bu salgınla mücadelede verdiğimiz destansı hizmeti bu şekilde destansı veren ülke sayısı gerçekten yok denecek kadar az. Bir kahraman kesimimiz var, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız. Onların da hakkını ödeyemeyiz, tarih onları altın harflerle de kaydetti." şeklinde konuştu.

Aşılama oranları

İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı oranlarının mükemmel olduğunu aktaran Yerlikaya, "Ellerinden öpüyorum onların. Birinci doz aşıyı duyar mısınız, yüzde 92. İkinci doz aşının oranı da yüzde 90. Üçüncü dozda yüzde 75'e geldik. Buradan büyüklerimize selam ediyoruz ama üçüncü doz aşılarımızda da bir an önce bir ve ikinci dozdaki oranlarımızı yakalayalım." dedi.