İstanbul Valisi Yerlikaya: 500 bin maske evlere teslim edildi

17 Nisan 2020

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Koronavirüs Pandemisi süresince yapılan çalışmalar, yeni oluşturulan “Toplu Ulaşım Bilim Kurulu” ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.

Yerlikaya, "Bugüne kadar PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden de 7,5 milyon maske vatandaşlarımız tarafından teslim alındı. Cumhurbaşkanlığımızın kolonya ve maske paketlerini 65 yaş ve üstü büyüklerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 926 bin paketi teslim ettik." dedi.

Yerlikaya bugün başlanan yeni uygulamayla İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, çeşitli meslek odaları, HAVAŞ çalışanları, Emlak Konut şantiyelerinde çalışan işçiler ile Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hallerine toplam 1 milyon 110 bin maskenin teslim edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA