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İstanbul Valisi Yerlikaya: Aşı tablosu sarıya döndü

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'un aşı tablosunun turuncudan, sarıya döndüğünü, birinci doz aşılamada yüzde 65'in geçildiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1. doz aşıda yüzde 65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi hedefimiz yüzde 75'i geçerek mavi renk olmak. Bu konuda, her zaman yaptığınız desteğe teşekkür ediyoruz." dedi.

 

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