İstanbul Valisi Yerlikaya: Tekrar başa dönmeyelim

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde İstanbul halkına ve esnafına tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

"Günaydın Sevgili İstanbullular, kısıtlamasız ilk cumartesi sabahımızda, açık ve kapalı alanlardaki uyarılarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum." diyen Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımın ekinde yayınladığı video mesajında, salgınla mücadelede bir yılın geride bırakıldığını belirterek, "Bu yıl içinde gördük ki, virüs yorulmak nedir bilmiyor. Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor, bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs, dirençli. Fakat İstanbul'umuz da bu mücadelede kararlı ve dirençli. Öyle olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçildiğine işaret eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori. Sevgili hemşehrilerim, biliyorsunuz ki değişmez kural, gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza. Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız."