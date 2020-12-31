İstanbul Valisi Yerlikaya, yılbaşı tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılı asayişini değerlendirdi, yılbaşı tedbirlerini açıkladı.

Yerlikaya, İstanbul'da bu yıl terör örgütlerine yönelik düzenlenen 507 operasyonda 2 bin 417 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 745'inin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığının katılımıyla Valilikte düzenlenen "2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı"nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jandarma komutanı, emniyet müdürü ve sahil güvenlik bölge komutanıyla birlikte 2020 yılının son asayiş toplantısını gerçekleştirdiklerini dile getiren Yerlikaya, İstanbul'da huzur ve asayişin sağlanması için 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik güçlerinin çalışmalarının özetini paylaşmak istediğini ifade etti.

İstanbul'un dünyanın en büyük metropollerinden biri olduğunu belirten Yerlikaya, "15 milyon 519 bin 267 vatandaşımız burada yaşıyor. Yabancı misafirlerle birlikte nüfusumuz 16,5 milyonu buluyor. Nüfusumuz, dünyanın 123 ülkesinden daha büyük. Bu nüfus yoğunluğu, finans, sanayi, ticaret, turizm ve istihdamın merkezi olması gibi pek çok özel durumunu göz önünde tutarak İstanbul'a özel güvenlik tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

2020'nin tüm insanlık için zor bir yıl olduğuna, Türkiye'de de dünyadaki bütün ülkeler gibi COVID-19 pandemisiyle mücadale edildiğine işaret eden Yerlikaya, güvenlik güçlerinin asli görevlerinin yanında salgınla mücadele için alınan önlemler, bunların denetimleri, filyasyon ve vefa çalışma gruplarında görev aldıklarını söyledi.

İstanbul'da 6 bin 313 jandarma, 42 bin 920 polis, 5 bin 23 bekçi ve 937 sahil güvenlik personeli olmak üzere 55 bin 193 güvenlik gücünün görev yaptığını kaydeden Yerlikaya, kurumların arasındaki iş birliği, yardımlaşma, uyum ve koordinasyonun en üst seviyede olduğunu dile getirdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılı adli vaka sayıları ve hırsızlık olaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Alınan tedbirler ve yapılan etkili operasyonlarla 2020 yılında, geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı. 2019'a oranla 2020'de 'katalog suçlar' olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi. Evden hırsızlık azaldı diyoruz ya 2018 yılında 57 olan günlük evden hırsızlık sayısı, 2019'da 43'e, 2020'de 37'ye düştü. Güvenlik güçlerimiz, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Evlerimizde olduğu gibi iş yerlerinden hırsızlıklarda da önemli düşüşler oldu. Bir günde iş yerinden hırsızlık sayısı 2018'de 30 iken, 2019'da 23'e, bu yıl da 20'ye düştü. Peki ya oto hırsızlığı? 2018'de bir günlük oto hırsızlığı 10'du. 2019'da 7'ye, bu yıl ise günlük ortalama 6,8'e düştü. İsteriz ki hiç olmasın. Bunun için kararlılıkla çalışıyoruz."

"İnternet ve telefon dolandırıcılığı 2020'de yüzde 14 arttı"

Dolandırıcılık suçlarına dikkati çeken Yerlikaya, "Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020 yılında maalesef yüzde 14 artış gösterdi. Bu bizim ev ödevimiz. Bu konuda önümüzdeki yıl, hep birlikte amansız bir mücadele vereceğiz." dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan birçok kamu spotu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarında, "Özellikle telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarında, kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtanların, para talebinde bulunmasına inanmayın. Savcı, polis veya kamu görevlileri, operasyon için sizden hesap numarası, para veya altın istemez. Bu kişilere itibar etmeyin." ifadelerinin yer aldığını anımsattı.

Vali Yerlikaya, "Siz, siz olun, olağan dışı gördüğünüz her konuyu, lütfen jandarma veya polise bildirin." uyarısında bulundu.

"Son 3 yılda terör örgütlerine yönelik 2 bin 507 operasyon düzenlendi"

Güvenlik güçlerinin en yoğun çalıştıkları alanın terör olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, her türlü terör örgütüne karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Yerlikaya, "2018, 2019 ve 2020 yılları arasında PKK/KCK, DEAŞ/El-Kaide, FETÖ, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine karşı İstanbul'umuzda toplam 2 bin 507 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8 bin 635 şüpheli yakalandı, 2 bin 999'u tutuklandı. Bu yıl terör örgütlerine yönelik toplam 507 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, 745'i tutuklandı." diye konuştu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 3 yılın verilerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"2018 yılında yapılan operasyonlarda 64 bin 263 kişi yakalanmış, 9,1 ton uyuşturucu madde, 7 milyon 459 bin 944 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. 2019 yılında 63 bin 626 kişi yakalanırken, yaklaşık 13,4 ton uyuşturucu madde, 10 milyon 49 bin 803 adet sentetik hap ele geçirildi. Bu yıl yapılan operasyonlarda ise 55 bin 146 kişi yakalanırken, yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Son üç yılda yakalananlardan 19 bin 721'i tutuklandı. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak maalesef 2018'de 285, 2019'da 108, 2020'de 72 ölüm gerçekleşti. Bizim için 1 sayısı bile çok. Hep birlikte mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele konusunda uyguladıkları "Narko Rehber", "Narko Nokta", "Narkolog" ve "Narkotik Eğitim Tırı" projeleriyle yapılan bilgilendirme çalışmalarında, 2018'de 83 bin 131, 2019'da 142 bin 901, 2020 yılında ise 20 bin 649 kişiye bilgilendirme yapıldığını aktardı.

"İstanbul'daki araç sayısı 4 milyon 432 bin 258 oldu"

İstanbul'un en önemli sorunlardan biri olan trafikte alınan önlemlerin güzel neticeler vermeye başladığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlimizdeki araç sayısı, bugün itibarıyla geçen yıla oranla yüzde 4 artışla 4 milyon 432 bin 258 oldu. Ehliyetli sürücü sayısı ise yüzde 17 artışla 6 milyon 403 bin 473'e çıktı. Yapılan uygulamalarda, 2019'da kontrol edilen araç sayısı 4 milyon 18 bin 76 iken, bu yıl geçen yıla oranla yüzde 28,7 artışla 5 milyon 173 bin 580 araç kontrol edildi. Ölümlü kazalarda maalesef 2018'de 136, 2019'da 120, 2020'de 90 vatandaşımız hayatını kaybetti. İstanbul'da ölümlü kazalarda 2018'den 2019'a yüzde 11,7 azalma, geçen yıla göre bu yıl da yüzde 24,9 oranında azalma oldu.

Emniyet kemeri uygulamasıyla ilgili olarak 2018 de 1 milyon 618 bin 781 araç kontrol edilmiş, 214 bin 509 sürücüye ceza işlemi uygulanmış, emniyet kemeri takma oranı yüzde 80 olarak gerçekleşmişti. 2019'da 2 milyon 493 bin 97 araç kontrol edilmiş, 210 bin 814 sürücüye ceza işlemi uygulanmış, emniyet kemeri kullanma oranı yüzde 88'e yükselmişti. Bu yıl, 2 milyon 806 bin 119 araç kontrol edilerek, emniyet kemeri takmayan 162 bin 852 sürücüye ceza işlemi uygulandı. Kemer takma oranı yüzde 94'e yükseldi."

Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere, bugün saat 21.00'den 1 Ocak Cuma saat 10.00'a kadar tüm girişlerin sınırlandırılacağını bildirdi.

Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığının katılımıyla Valilikte düzenlenen "2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı"nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı yaya öncelikli trafik yılı uygulamasını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, bu yıl yaya önceliğine hassasiyet göstermeyen 11 bin 440 sürücüye ceza işlemi uygulandığını söyledi.

Vali Yerlikaya, yürütülen bilgilendirme çalışmalarına değinerek, "Trafik denetimlerinde, 826 yoğunluk izleme, 695 tünel olmak üzere toplam 1521 büyükşehir kamerası, 900 yaka kamerası ve 455 EDS kamerasından faydalanıyor, havadan helikopter ve drone araçlarını da aktif şekilde kullanıyoruz. Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayıları, alınan tedbirler ve sizlerin hassasiyetiyle azaldı." diye konuştu.

Siber suçlarla mücadele

Vali Yerlikaya, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sanal dünyada, hileli yazılımlar ve bazı teknikler kullanarak internet üzerinden kaçak kumar ve bahis oynatan sitelerin sayısında ciddi artış gözlendiğini belirtti.

Siber suçlarla ilgili olarak güvenlik güçlerinin daha yoğun çalışmaya başladığını bildiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Siber suçlarla ilgili olarak, 2018 yılında 2 bin 993, 2019 yılında 5 bin 676, 2020 yılında 3 bin 622 dosya adliyeye intikal ettirildi. Geçtiğimiz yıla oranla bu suçlarda yüzde 36,1'lik düşüş kaydedildi. Son 3 yılda 2 bin 789 kişi yakalanmış, 1067 kişi tutuklanmıştır. Siber güvenlik ekiplerimizin sanal devriyeleriyle çevrim içi güvenliğin sağlanması ve internet yoluyla işlenen suç ve suçlulara karşı kararlı mücadelesi devam edecektir."

İstanbul'da turistlerin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için yapılan denetimleri anlatan Yerlikaya, bu yıl 5 bin 212 taksi, 4 bin 797 turizm firması, 1512 hanutçu olmak üzere 11 bin 521 denetim yapıldığını belirtti. Yerlikaya, bu denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen kişi ve işletmelere, 7 milyon 737 bin 134 lira ceza uygulandığını aktardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmalarına da değinen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbulumuzun 312 mil deniz sınırı var. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, seyir saatlerini yüzde 7 artırarak 43 bin 895'e, gemi/tekne kontrol sayısını yüzde 54 artırarak 11 bin 603'e yükseltti. Cankurtaran görevlendirilen resmi plajlarda, geçen yıl boğulma sayısı 27 iken, artırılan önlemlerle bu yıl 16'ya düştü. Arama kurtarma faaliyetleri yüzde 52 arttı, 367 vatandaşımız denizden tahliye edildi, kurtarıldı. Deniz habitatını korumak amacıyla yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik tekne kontrolü yüzde 111 artışla 3 bin 862'ye yükseldi. Böylece su ürünlerine yönelik ihlal sayısı yüzde 84 azalarak 347'ye düştü. İlgili kanun gereği 71 tekneye el kondu."

352 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

İçki ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında 2 milyon 831 bin 500 paket kaçak sigara ve 38 bin 433 kilo tütün ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 100 şüphelinin tutuklandığını, 55 bin 624'ü şişe olmak üzere 352 bin litre sıvı alkol ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, ayrıca, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerin çalışmaları neticesinde, 1,2 milyar lira değerinde çeşitli türlerde kaçak eşya yakalandığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 10 bin 588 personelin 2 bin 674 ekiple 21 Ağustos'tan bu yana 6 milyon 15 bin 321 denetim yaptığını dile getiren Yerlikaya, bu denetimlerde kurallara uymayan kişi ve işletmelerin 11 bin 390'ına idari işlem, 9 bin 659'una adli işlem yapıldığını söyledi.

Yeni yıl tedbirleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni yıla ilişkin alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Yeni yılı karşılarken, 31 Aralık Perşembe günü, yani bu akşam saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar evlerimizde olacağız. Yeni yılı karşılarken, COVID-19 salgın tedbirlerine bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını bekliyoruz. Aykırılık teşkil eden davranışlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Tedbirler kapsamında, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 1 Ocak Cuma 10.00'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır. Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak. Yeni yılı, huzur ve güven ortamında karşılayabilmeniz için görev yapacak bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum."