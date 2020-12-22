İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 azaldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "COVID-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." açıklaması yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." bilgisini verdi.
Vali Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.